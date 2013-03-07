В Госдуму внесли законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Документ также касается работы водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который запрещает людям с судимостью управлять такси и заниматься общественными перевозками. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Он был разработан Министерством транспорта РФ совместно с профильными ведомствами.

В случае принятие данного законопроекта водителями трамваем, автобусов и троллейбусов не смогут стать россияне, ранее осужденные за убийство, грабеж, разбой, а также изнасилование, похищение и терроризм. Отмечается, что запрет будет действовать даже в том случае, если нарушение закона гражданами РФ было совершено за границей, а именно в странах Евразийского экономического союза.

Кроме того, мигрантам из других государств запрещено давать патенты на работу, связанную с вождением общественного транспорта, если они имеют судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами.

Подчеркивается, что работающие в настоящее время водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев обязаны до марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Также при регистрации ИП для работы в такси и пассажирских авторы инициативы предлагают в требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Ранее мы сообщали, что московский Центр организации дорожного движения начал тестировать в городе устройства, с помощью которых планируется вести борьбу с шумными транспортными средствами.

Фото: pixabay.com