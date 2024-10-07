В Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников

Дмитрий Гусев призвал власти страны обеспечить здоровье детей в школах.

Законопроект о бесплатном двухразовом питании для российских школьников внесен в Государственную думу. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев в беседе с журналистами новостного агентства "ТАСС". Политик уточнил, что на территории страны сейчас обучается свыше 18 миллионов детей.

Многие из них уже имеют хронические заболевания. Одна из причин - отсутствие регулярного трехразового питания. Наш законопроект - это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

На текущий момент в России бесплатное горячее питание в школах один раз в день предоставляется ученикам с первого по четвертый классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Остальные учащиеся питаются платно.

Фото: Piter.tv