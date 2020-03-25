В Госдуму внесли проект об усилении наказания за нарушение карантина

Его инициировали глава данного комитета Павел Крашенинников и председатель Думы Вячеслав Володин.

В Государственную Думу внесли проект об усилении наказания за нарушение карантина. Об этом сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.

Законопроект инициировали глава данного комитета Павел Крашенинников и председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее в парламенте предложили сажать на семь лет за нарушение карантина. Альтернативным наказанием может стать штраф в размере до двух миллионов рублей. Речь идёт о ситуации, когда нарушение карантина повлекло смерть двух и более человек.

Штраф же предлагают назначать за нарушение карантина, которое повлекло смерть одного человека.

Ранее "Единая Россия" подготовила законопроект об онлайн-осмотре в период эпидемий.