В Госдуму внесен проект о минимальной зарплате бюджетников

Средства предлагают брать из доходов, увеличившихся вследствие роста ВВП и улучшения экономической ситуации в целом.

В Госдуму внесен законопроект об установлении минимальной планки зарплаты для бюджетников. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных правительства.

Проект закона подготовил парламент Северной Осетии. Нижний порог может составить двукратную величину прожиточного минимума по региону. Предполагается, что проект коснется госслужащих, педагогов, медработников и сферу культуры. Средства предлагают брать из доходов, увеличившихся вследствие роста ВВП и улучшения экономической ситуации в целом.

Инициатива может изменить 114-ю статью Трудового кодекса РФ. Повышение заработной платы бюджетников предполагается в ходе исполнения майских указов президента России Владимира Путина. Кроме того, до 2020 года планируется создать 25 млн рабочих мест.