В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных

Депутаты раскрыли суть предложений.

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому российские правоохранительные органы смогут использовать цифровые технологии для розыска и контроля за поднадзорными лицами. Соответствующий проект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Авторами документа стали вице-спикер Петр Толстой и депутаты Эрнест Валена и Анатолий Выборный.

Законопроект разработан в целях организации выполнения функций и задач, возложенных на органы внутренних дел по розыску (установлению местонахождения) лиц, осуществления контроля за поднадзорными лицами с использованием информационных систем фото-, видеофиксации и распознавания лиц, функционирующих в субъектах Российской Федерации. поясни тельная записка

Законодатели считают, что внесенные изменения позволят полиции пресекать административные правонарушения, связанные с несоблюдением обязанностей и ограничений, установленных судом для лиц, находящихся под надзором. Известно, что данная мера обязательна для всех, кто имеет непогашенную судимость при опасном или особо опасном рецидиве, а также за криминальный эпизод против половой неприкосновенности несовершеннолетних лиц.

Фото: Piter.tv