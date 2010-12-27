В парламенте предложили продлить сроки президентства

Парламентом Чеченской республики выступил с инициативой о продлении срока президентства.

В Госдуму внесен законопроект по увеличению количества допустимых президентских сроков с двух до подряд. Информация о внесении документа находится в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.



Такой законопроект предложен парламентом Чеченской республики. Его авторы отмечают, что на фоне сложившейся внешнеполитической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вопрос предоставления главе государства права оставаться на посту три срока подряд "не стоит на повестке дня"главы государства.



Напомним, что согласно законодательству РФ, президент избирается сроком на 6 лет. При этом он может быть избран на два срока подряд. В 2008 году Дмитрий Медведев, который на этот момент был президентом, внес поправки в этот законопроект: срок полномочий президента увеличили с 4 до 6 лет, при этом избираться можно было также 2 срока подряд.

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