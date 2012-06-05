В Госдуме заявили о снижении потребления алкоголя молодежью

По словам депутата, молодежь позволяет себе максимум слабоалкогольные напитки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил о снижении потребления алкоголя молодежью. Об этом он рассказал в пресс-центре Национальной службы новостей.

По словам Делягина, современная молодежь практически не употребляет спиртные напитки. По его словам, теперь употребление алкоголя считается признаком неустойчивости. Также депутат отметил, что молодежь позволяет себе максимум слабоалкогольные напитки. Делягин добавил, что текущая ситуаия сильно отличается от предыдущей, когда люди пили "все подряд".

Если сравнить отношение к алкоголю в разных поколениях, то сейчас потребление алкоголя является признаком неудачливости, неадекватности, неправильного отношения к жизни и к себе.



Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике

Фото: Piter.tv