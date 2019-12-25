Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Новые люди".

В Госдуме предложили рассказывать школьникам о рисках расстройства пищевого поведения. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на документ, направленный министру просвещения Сергею Кравцову.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Анна Скрозникова во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они предложили добавить в "Разговоры о важном" тему расстройств пищевого поведения.

Депутаты отметили, что в настоящее время среди подростков в РФ фиксируется рост числа случаев расстройств пищевого поведения, но системная профилактика данной проблемы в рамках школьного воспитательного формата остается недостаточной. Они предложили разработать методические материалы для педагогов с участием специалистов в области психиатрии, психологии и нутрициологии.

Фото: pxhere.com