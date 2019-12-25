В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября

Отмечается, что граждане РФ все еще смогут покупать карты близким родственникам.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, с кем нельзя будет делиться sim-картами с 1 сентября. Его слова приводит ТАСС.

Закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам начнет действовать со следующего месяца. Немкин уточнил, что граждане все еще смогут покупать карты близким родственникам, но их нельзя будет передавать друзьям или коллегам. При этом, по его словам, за кратковременную передачу телефона с sim-картой не нужно будет платить штраф. Также депутат напомнил, что к правонарушениям не будет относиться передача симок или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

Фото: pxhere.com