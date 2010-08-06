В Госдуме рассказали об увеличении детских пособий и больничных в 2026 году

Светлана Бессараб сообщила о том, как изменятся выплаты по больничному листу, МРОТу и маткапиталу.

Некоторые параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком заметно вырастут в России уже с начала 2026 года, а материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в зависимости от уровня инфляции. Соответствующее заявление сделала журналистам из новостного агентства "ТАСС" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия"). Законодатель уточнила, что прежде всего изменения затронут те социальные пособия, которые зависят от заработных план граждан, включая и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком в перерасчете за месяц не сможет быть ниже, чем 27 тысяч рублей - а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указала, что в возрасте ребенка до семи лет включительно больничный лист оплачивается родителю в объеме 100 процентов независимо от стажа его работы. Максимальный размер больничного, а также пособия по беременности и родам в 2026 году увеличится в связи с изменением базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы. Таким образом пособие по беременности и родам сможет вырасти почти на 20 процентов. Окончательный размер индексации материнского капитала пока что не установлен.

В федеральном бюджете текущего года уровень инфляции на 2025 год закладывался на уровне в 4,5 процента. Однако индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году. То есть параметр станет понятен властям ближе уже к середине или к концу января 2026 года.

Миронов: снижение цен на яйца доказывает эффективность госрегулирования цен.

Фото: Piter.tv