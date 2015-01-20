Миронов: снижение цен на яйца доказывает эффективность госрегулирования цен

В Госдуме сообщили о важности ограничения предельной розничной стоимости на социально значимые продукты питания в стране.

Снижение стоимости яиц за последний год показывает необходимость государственного регулирования стоимость продуктов питания. Соответствующее мнение высказал журналистам новостного агентства "ТАСС" председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Законодатель пояснил СМИ, что нижение цен на яйца на 21,1 процент, до уровня в 82,49 рубля, по сравнению с сентябрем 2024 года, стало возможно именно благодаря вмешательству властей. По его словам, ключевыми решениями по проблеме стали временное ограничение экспорта, заключение с отечественными производителями соглашений о сдерживании торговых наценок и включение яиц в перечень социально значимых продуктов.

Снижение стоимости яиц в РФ за последние 12 месяцев доказывает эффективность и необходимость госрегулирования цен на продукты питания и товары первой необходимости. На это направлен приоритетный законопроект СРЗП, который мы вынесем на обсуждение в осеннюю сессию Госдумы. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов сообщил о ключевых предложениях партии в сфере контроля за ценами. Для этого важно ограничить торговую наценку до 15 процентов от цены производителя, снизить до пяти процентов Налог на добавленную стоимость (НДС) на социально значимые товары, а на базовые продукты питания обнулить налог. По словам парламентария из нижней палаты, основным требованием к правительству будет ограничение предельной розничной стоимости социально значимых продуктов в случае их значительного подорожания.

Фото: pxhere.com