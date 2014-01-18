В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире

Владимир Кошелев призвал переходить от централизованного отопления к индивидуальной системе регулирования температуры в квартире.

Установка индивидуальной системы регулирования температуры в квартире и счетчика, который фиксирует объем потребления, позволит самостоятельно регулировать температуру отопления в квартире. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, а также по совместительству руководитель экспертного совета по ЖКХ Владимир Кошелев. Эксперт заметил, что ИСР включает в себя такие устройства, как терморегуляторы на батареях для ручной или автоматической настройки температуры, современные умные термостаты и системы погодного регулирования. Они в автоматическом режиме оптимизируют отопление квартиры в зависимости от потребностей и внешних погодных условий. Депутат указал, что несмотря на многие преимущества, централизованное отопление обладает определенными ограничениями. В частности, решение о включении и отключении отопления принимаются управляющими компаниями, исходя из среднесуточных температур на улице.

В начале и конце отопительного сезона бывают дни, когда на улице уже прохладно, а отопление еще не включено, или, наоборот, на улице уже тепло, а батареи продолжают греть. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы в каждой квартире была индивидуальная система, регулирующая температуру батарей, и счетчик, фиксирующий объем потребления. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Известно, что системы централизованного теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией около 75 процентов от всех потребителей страны. Согласно данным от министерства по строительству и ЖКХ, в замене на территории РФ нуждается порядка 30 процентов сетей теплоснабжения. В ежегодном режиме властям удается обновлять только по полтора-два процента. Владимир Кошелев уверен, что с помощью вентиля пользователи самостоятельно смогут регулировать температуру в своих комнатах, открывая или закрывая терморегуляторы на батареях. Дополнительно такое решение позволит властям создать для граждан комфортный микроклимат без перегрева помещений в моменты, когда снаружи становится теплее. При этом они также смогут получать в прохладные дни достаточное количество тепла. Речь идет об оплате услуги по факту потребления ресурсов.

Законодатель указал, что региональные службы отмечают, что высокий износ основных производственных фондов и эксплуатация устаревшего технологического оборудования сказываются на потерях и высокой себестоимости производства тепловой энергии. Владимир Кошелев считает важным форсировать затянувшийся процесс оборудования многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов. На текущий момент общедомовыми или индивидуальными счетчиками на холодную воду оснащены лишь 36 процентов всех многоквартирных жилых домов страны, на горячую воду – 30 процентов, на электричество – 58 процентов, на газ – менее одного процента.

В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком.

Фото: Piter.tv