В Госдуме рассказали о росте декретных выплат в 2026 году

Светлана Бессараб рассказала о социальной поддержке будущих матерей.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году превысит 83 тысяч рублей ежемесячно, а в 2025 году этот показатель сохранился на отметке, чуть ниже 69 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, представляющая в нижней палате парламента партию "Единая Россия". Законодатель подчеркнула, что право на получение государственной выплаты сохранится и в случае выхода родителя на работу.

Необходимо еще отметить, что с недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

На указанный период мама также может найти себе другую работу, однако основное место трудоустройства за ней сохранится до достижения ребенком 1,5 лет. Другим вид декретных выплат, предшествующих пособию по уходу за ребенком в России является пособие в отпуске по беременности и родам. Оно выплачивается женщине единовременно, но тоже с ограничениями по суммам. В следующем году такая поддержка превысит при обычной беременности 955 тысяч рублей. В текущем году максимальный размер этой выплаты за 140 дней отпуска (70 дней до родов и 70 дней после) составляет около 794 тысяч рублей. Аналогичным образом власти страны проиндексируют пособия при осложненных родах и при многоплодной беременности.

Парламентарий заметила, что если пособие выплачивается россиянке по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет, то предусмотрен расчет его максимального размера в 100 процентов от заработной платы, независимо от стажа работы. В остальных случаях размер больничного листа будет зависеть от стажа работы, достигая максимального (в 100 процентов) от среднего заработка сотрудницы при стаже от восьми лет.

Но вместе с тем, меньше, чем минимальный размер оплаты труда, пособие не рассчитывается, что благотворно влияет на человека, когда он находится в нетрудоспособном состоянии, имеет возможность при этом оплатить лекарства, уход и приобрести необходимые ему жизненно важные, например, продукты питания. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Пособие по уходу за ребенком составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за предыдущие два года, но с ограничениями по суммам.

Фото: Piter.tv