В Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков

На территории России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и прочими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов, представляющий партию "Единая Россия".

Будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей. Сергей Колунов, депутат ГД

Напомним, что глава государства Владимир Путин 31 июля подписал закон. Текст документа обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных растений, наносящих ущерб окружающей среде. Сергей Колунов отметил, что борьба с произрастанием сорных растений сейчас регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель. Законодатель уточнил, что регионы страны получат возможность самостоятельно свой перечень таких растений для защиты земли, ее плодородия и поддержания территорий в должном состоянии.

