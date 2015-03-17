В Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем

Светлана Бессараб анонсировала самые длинные праздники в России за последние 12 лет.

Граждане России с 31 декабря 2025 года уйдут на длительные 12-дневные новогодние каникулы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 31 декабря, со среды, уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Ранее парламентарий из нижней палаты сообщила общественности о том, что новогодние каникулы 2025-2026 годов станут самыми длинными за 12 лет.

Новый размер прожиточного минимума в Петербурге станет выше в 2026 году.

Фото: Piter.tv