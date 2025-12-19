В Госдуме призвали запретить анонимов в соцсетях

Андрей Свинцов призывал обеспечить пользователям безопасный и легальный интернет.

Анонимная регистрация в социальных сетях и на других интернет-платформах на российской территории должна быть запрещена, так как за каждым постом должен стоять реальный человек, которого государство сможет идентифицировать. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представляющий фракцию ЛДПР. Политический деятель объяснил СМИ, что власти могут очень просто реализовать такое предложение. Для этого требуется принять федеральный закон, а также обеспечить цифровыми платформами жесткого исполнения обязанностей, связанных с доступом к честному и легальному интернету.

Я считаю, что вообще регистрация в социальных сетях должна перестать быть анонимной. За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать, чтобы не было различных манипуляций, буллинга, не было мошенничества, преступлений, каких-то вымогательств. Андрей Свинцов, депутат ГД РФ

В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие картинки.

Фото: Piter.tv