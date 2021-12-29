В Госдуме призвали убрать с Красной площади захоронения лидеров СССР

В Госдуму на эту тему было внесено несколько законопроектов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил в интервью "РИА Новости", что с Красной площади нужно убрать захоронения видных деятелей СССР. Он предложил вынести из Мавзолея также и тело Ленина.

Все это (захоронения. — прим. ред.) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы

По словам Чернышова, ЛДПР на эту тему уже вносила в Госдуму несколько законопроектов. Он считает, что Красная площадь давно должна быть освобождена от комплекса захоронений. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что это издевательство над людьми.

Чернышов сказал, что Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, лежащую в центре Москвы.

Ранее мы писали, что в 2021 году петербуржцы помогли спасти 15 тысяч жизней благодаря донорской крови.

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