Кадыров намерен похоронить Ленина по-человечески

Рамзан Кадыров предложил убрать мавзолей с Лениным, однако оставил решение за Путиным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мавзолей Ленина необходимо убрать. Он отметил, что гроб с мертвым человеком в центре столицы России - не правильно. Кроме того, вождя пролетариата давно пора похоронить, а также предать земле останки аварского вождя Шамиля Хаджи-Мурата. Однако окончательное решение будет за президентом РФ Владимиром Путиным.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: "Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно".

Напомним, что Мавзолей В. И. Ленина - памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина.