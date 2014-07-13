Александр Невзоров предложил организовать в мавзолее Ленина модный бутик

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Заявления Рамзана Кадырова о том, что Ленина нужно захоронить стало одним из самых обсуждаемых 2 ноября. Журналист и публицист Александр Невзоров не смог воздержаться от комментария. По его мнению, можно было бы сделать из мавзолея Ленина модный бутик.