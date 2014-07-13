В четверг, 2 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Ленина нужно захоронить. На это заявление отреагировал журналист и публицист Александр Невзоров. По его мнению, можно было бы сделать из мавзолея модный бутик.
Тело Ленина Невзоров предложил использовать в качестве модели.
По мнению журналиста, к истории надо относиться предельно цинично и насмешливо.
Однако Александр Невзоров не считает необходимым захоронение останков аварского вождя Хаджи-Мурата, поскольку это музейное имущество.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что нужно "предать земле" тело Ленина и "наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга".
Александр Невзоров предложил организовать в мавзолее Ленина модный бутик
Заявления Рамзана Кадырова о том, что Ленина нужно захоронить стало одним из самых обсуждаемых 2 ноября. Журналист и публицист Александр Невзоров не смог воздержаться от комментария. По его мнению, можно было бы сделать из мавзолея Ленина модный бутик.
В четверг, 2 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Ленина нужно захоронить. На это заявление отреагировал журналист и публицист Александр Невзоров. По его мнению, можно было бы сделать из мавзолея модный бутик.