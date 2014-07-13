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Александр Невзоров предложил организовать в мавзолее Ленина модный бутик
Сегодня, 20:52
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TretyakovaS
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Александр Невзоров предложил организовать в мавзолее Ленина модный бутик

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Заявления Рамзана Кадырова о том, что Ленина нужно захоронить стало одним из самых обсуждаемых 2 ноября. Журналист и публицист Александр Невзоров не смог воздержаться от комментария. По его мнению, можно было бы сделать из мавзолея Ленина модный бутик.

В четверг, 2 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Ленина нужно захоронить. На это заявление отреагировал журналист и публицист Александр Невзоров. По его мнению, можно было бы сделать из мавзолея модный бутик.

Тело Ленина Невзоров предложил использовать в качестве модели.

По мнению журналиста, к истории надо относиться предельно цинично и насмешливо.

Однако Александр Невзоров не считает необходимым захоронение останков аварского вождя Хаджи-Мурата, поскольку это музейное имущество.  

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что нужно "предать земле" тело Ленина и "наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга".

Теги: александр невзоров , мавзолей ленина , новости россии , рамзан кадыров
Категории: Новости России

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