В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в России
Сегодня, 8:06
По словам депутата, полная блокировка мессенджера в России не ожидается.

В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу мессенджера Telegram в России. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат ответил на вопрос, продолжит ли Telegram работать на территории страны. По его словам, полная блокировка мессенджера в России не ожидается. Свинцов напомнил, что Telegram "достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира". В их число также входит Россия.

Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться.

Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Фото: pxhere.com

