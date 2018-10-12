В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ

В документе отмечается, что во время проведения ПМЭФ вводятся временные ограничения на движение транспорта, ограничения для средств индивидуальной мобильности и запрет на парковку на улицах Петербурга.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Новые люди" Ксения Горячева обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением о введении дополнительного налогового сбора в размере 10% для участников масштабных деловых мероприятий, таких как ПМЭФ и юридический форум. Просьба содержится в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Горячева считает, что необходимо рассмотреть возможность введения дополнительного налогового сбора в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, вызывающих временные ограничения в движении транспорта. Льготы с участников таких дорогостоящих деловых мероприятий должны быть направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, а также курортной инфраструктуры в городах, где они проводятся.

В документе отмечается, что во время проведения ПМЭФ вводятся временные ограничения на движение транспорта, ограничения для средств индивидуальной мобильности и запрет на парковку на улицах Петербурга. Эти ограничения увеличивают время поездок граждан, создают неудобства и проблемы для повседневной жизни жителей города.

Фото: Piter.TV