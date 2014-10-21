Предлагаемый налог коснется автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей.

В Госдуме предложили ввести налог на элитные автомобили, яхты, самолеты и вертолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым. Они предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ, установив разовый налог на покупку дорогостоящих транспортных средств.

Предлагаемый налог коснется автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью свыше 50 млн рублей. Налоговая ставка будет составлять от 1 до 4% от стоимости покупки. Кроме того, размер процента будет зависеть от ценовой категории транспортного средства. В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов РФ местные бюджеты.

Фото: pxhere.com