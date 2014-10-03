В Госдуме предложили выплачивать россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

Сейчас эту надбавку выплачивают с 80 лет.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать россиянам надбавки к пенсии с 70 лет. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на законопроект, направленный на заключение в правительство.

Сейчас эту надбавку выплачивают с 80 лет. По словам Нилова, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%.

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