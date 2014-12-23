В Госдуме предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов

Сергей Миронов рассказал о рассмотрении законопроекта для иностранцев с ИП в России.

В России могут ужесточить правила трудоустройства мигрантов на предприятия, которыми владеют иностранные граждане. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился депутат Государственный думы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который вместе с коллегой Федотом Тумусовым выступил автором законодательной инициативы. На рассмотрение в нижнюю палату парламента внесен документ по решению проблемы массового привлечения на работу нелегальных мигрантов в такие компании, которыми на территории нашей страны владеют иностранные граждане, официально имеющие статус индивидуальных предпринимателей (ИП).

Статус индивидуального предпринимателя, тесная связь со своей страной и кланами открывают им большие возможности для привлечения нелегальной рабочей силы. Законопроект ставит заслон этой лазейке. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В проекте упоминается, что иностранный гражданин может стать работодателем при соблюдении двух условий. Речь идет о том, что его статус ИП должен быть срок в три года или больше. За указанный период времени этот человек не нарушил налоговое, трудовое и другие виды российского законодательства.

