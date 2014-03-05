В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов

По словам депутата, государство может выплачивать компенсацию за недоплаченные алименты, а затем взыскивать средства с должника с процентами.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить минимальный размер алиментов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ с описанием инициативы.

Миронов предложил создать так называемый Алиментный фонд, к которому можно будет привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму. По его словам, государство может выплачивать компенсацию за недоплаченные алименты, а затем взыскивать средства с должника с процентами.

Также депутат подчеркнул, что женщин, которые ждут денег от своих бывших и "злостных неплательщиков алиментов", нужно освободить от этой головной боли. Миронов сослался на Федеральной службы судебных приставов, по которым в общедоступном реестре должников по состоянию на декабрь 2025 года было более 300 тысяч человек.

Фото: pxhere.com