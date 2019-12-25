В Госдуме предложили упростить восстановление паспорта при ошибке

"Новые люди" направили законопроект на рассмотрение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" предложили на российской территории упростить процедуру восстановления гражданского паспорта при ошибочном включении документа в перечень недействительных. Текст соответствующего документа прес-сслужб политических деятелей распространила по СМИ. Известно, что документы с предложениями направлены в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Автором законодательной инициативы указана парламентарий из нижней палаты Анна Скрозникова.

Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в… нормативные правовые акты, регулирующие порядок ведения учетов МВД России, в части установления особого регламента рассмотрения обращений граждан.... текст обращения

Политический деятель пояснила, что в работе с обращениями местного населения из Ярославской области, а также по материалам публикаций в СМИ часто регистрирует проблему ошибочного включения паспортов живых граждан России в учетные базы данных МВД России как принадлежащих умершим лицам.

