В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главврачам
Сегодня, 7:07
По словам депутата, из-за текущего разрыва между зарплатами у рядового персонала разрушается мотивация к работе.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить зарплаты директорам школ и главврачам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, направленный премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В письме отмечается, что заработная плата руководителя "не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%". Миронов отметил, что рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива. Депутат добавил, что из-за текущего разрыва между зарплатами у рядового персонала разрушается мотивация к работе.

Фото: pxhere.com

