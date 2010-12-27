Для собственников предложат особые условия.

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки. В этом случае владельцам будут предлагать ипотеку по сниженной ставке не более трех процентов. Такую инициативу предложил парламентарий Дмитрий Юрков по данным "Известий".

Депутаты считают, что основная категория владельцев аварийного жилья - малоимущие граждане. Им следует предоставить максимальное количество инструментов для решения жилищного вопроса. Если они не могут найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может субсидировать сделку. В Госдуме добавили, что следует подготовить банки к "гибким договорам", чтобы на людях "не висели долги".

Ранее Piter.tv писал о том, что в России впервые продали квартиру с помощью VR-очков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

