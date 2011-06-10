По словам депутата, необходимо снизить комиссию для водителей с детскими автокреслами и повысить бонусы для них в часы повышенного спроса.

В Госдуме предложили пересмотреть детские тарифы в такси. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный министру транспорта Андрею Никитину.

Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она предложила пересмотреть подход к формированию тарифов на такси для семей с детьми.

Депутат предлагает снизить комиссию агрегатора для водителей с детскими автокреслами и повысить бонусы для них в часы повышенного спроса. По словам Лантратовой, это "повысит доступность такси для семей, уменьшит финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепит доверие граждан к государственной поддержке". Она также напомнила, что сейчас машины с детскими креслами стоят дороже обычных из-за дефицита обученных водителей.

