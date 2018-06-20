В Госдуме предложили перенести начало учебного года на октябрь

Дети будут отдыхать либо дольше, либо чаще.

Депутаты собираются ускорить рассмотрение законопроекта о переносе начала учебного года. Политики хотят, чтобы студенты и школьники возвращались к обучению с первого октября, а не с первого сентября, как сейчас. В Профильном Комитете Государственной думы не одобряют предложение. Чиновники рекомендуют парламентариям отказаться от идеи. Однако, вопрос интересует многих спикеров. "За" проект выступают Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин.

Некоторые из представителей считают, что следует установить "гибкий" подход, который будет варьироваться в зависимости от конкретного региона страны: географического расположения, климатических особенностей.

Если законопроект примут, то дети не будут дольше учиться. Каникулы продлят с июня по октябрь. Отдельные парламентарии предлагают провести референдум по данному вопросу, так как нельзя допустить слишком большого перерыва в учебном процессе.

Также среди предложений рассматривается возможность оставить учебный год с первого сентября, но обеспечить школьникам большее количество каникул в учебный сезон.

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