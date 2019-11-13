В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля и ввести валютный коридор

В комитете по экономполитике считают, что такой маневр оживит спрос.

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курсе рубля и установить валютный контроль. Депутаты предлагают вновь открыть валютный коридор, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Данное заключение подготовлено на проект документа ЦБ о направлениях денежно-кридитной политики. Предложение регулятора оценили представители комитета по бюджету и налогам, комитет по финансовому рынку и комитет по экономической политике. Правительство предлагает установить влияние плавающего курса на экономический рост. Кроме того необходимо учесть экономическую активность населения и бизнеса. В комитете по экономполитике считают, что такой маневр оживит спрос.

Отмечается, что отзывы не предполагают фиксации курса рубля. Депутаты предложили установить верхнюю и нижнюю границы допустимого курса. В правительстве убеждены, что данная мера поспособствует реализации национальных проектов, так как при закупках иностранного оборудования получится избежать потерь.

Валютный коридор действовал с 2008 по 2014 год и был отменен из-за резкого падения российской валюты. Валютные инвестиции ЦБ не уберегли падения рубля еще на треть, а инвестиций регулятора перестало хватать для поддержания назначенного курса.

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