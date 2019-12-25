Законопроект планируют рассмотреть во время осенней сессии нижней палаты парламента.

В Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах, которые не превышают прожиточного минимума. Об этом пишут РИА Новости.

С инициативой выступил депутат от "Справедливой России" Алексей Чепа. Законопроект планируют рассмотреть во время осенней сессии нижней палаты парламента.

Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход. Алексей Чепа, депутат Госдумы

Он заявил, что самозанятым нужны деньги на развитие своего дела, поэтому государство должно ввести для них новые льготы.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области растет количество самозанятых.