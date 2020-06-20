В Ленинградской области растет количество самозанятых

В период пандемии все больше и больше жителей Ленобласти, ведущих малый и микробизнес переходят в статус самозанятых. Это позволяет не уплачивать налог в момент простоя, а также получать доступ к различным сервисам и мерам поддержки, в том числе и материальным. О том, почему лучше быть самозанятым, чем вести бизнес в тени, расскажем в сюжете Piter.tv.

Самозанятый гражданин – это человек, который работает сам на себя и не имеет в штате сотрудников. В отличие от предпринимателей самозанятые при оказании услуг физическим лицам – уплачивают налог в 4%, а с юридическими – 6%. При этом годовой доход самозанятых должен быть не более 2,4 млн рублей в год, не считая зарплаты по основному месту работы. С 1 января 2020 года специальный налоговый режим заработал в Ленинградской области– за это время в статус самозанятых перешли уже 10 575 человек.

Галина Орлова, начальник отдела развития малого и среднего бизнеса Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области:

По состоянию на июнь 2020 года на 1 месте среди самозанятых именно услуги такси. На втором месте парикмахеры и салоны красоты. На третьем месте мелкий бытовой ремонт и автоуслуги. Количество самозанятых с каждым днем становится все больше и больше. Мы совершенно не ожидали, что у нас будет такой прирост. Возможно, это связано и с установлением этой сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. И многие индивидуальные предприниматели приняли для себя решение перейти на специальный налоговый режим. Потому что он дает возможность не уплачивать налоги, если деятельность не осуществляется.

Кроме уплаты налогов, других обязательных платежей нет. Более того, можно получить налоговый вычет в 10 000 рублей - ФНС самостоятельно уменьшит размер налога на сумму вычета. Алена зарегистрировалась в качестве самозанятой сразу после запуска программы. Вот уже полгода, она делит с коллегами – парикмахерами и визажистами - такими же самозанятыми - арендную плату за помещение салона красоты. Конечно, на время пандемии, студию пришлось закрыть. Но, сегодня, соблюдая все меры предосторожности, можно работать как прежде.

Алёна Харитонова, мастер маникюра:

Статус самозанятого позволяет не думать о каких-то формальных аспектах. Здесь все просто: с каждого платежа отчисляется процент по налогам. Я сторонник того, что все должно быть законно. Лучше работать открыто, поэтому статус самозанятого – это хороший подходящий вариант для таких специалистов как я.

Кроме того, статус самозанятого позволяет открыто рекламировать свои услуги и расширять клиентскую базу. Тем более, что процесс регистрации довольно прост: не нужно собирать кучу бумаг, идти в налоговую. Все можно сделать онлайн - в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через портал госуслуг или с помощью банковского приложения - буквально в несколько кликов.

Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

Зарегистрироваться достаточно просто. Все что нужно сделать – это зайти в приложение Сбербанк онлайн, зайти в раздел свое дело, где вы можете увидеть более подробную информацию в целом, ну и зарегистрироваться. Вы выбираете регион деятельности, выбираете вид деятельности, подключаете карту, на которую будут поступать денежные средства, номер телефона. В целом вся процедура занимает порядка 40 секунд – 1 минуты.

Тем, кто зарегистрировался в Сбербанк Онлайн предложат бесплатный сервис онлайн-записи клиентов и формирование чеков, конструктор сайта, который позволит создать свою страницу с помощью шаблонов, обучающие программы, консультации юриста и другие возможности для развития бизнеса.

Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

Когда требуется улучшить жилищные условия, чтобы не доставать деньги из бизнеса, у нас реализован продукт ипотека для самозанятых. Соответственно, точно также можно подать заявку онлайн и получить одобрение – сейчас это пользуется огромным спросом, мы видим, что заявки на ипотеку растут.

При этом, если клиент по каким-то причинам принимает решение о прекращении бизнеса, то он может в приложении Сбербанк Онлайн отключить сервис одной кнопкой. Или просто не предпринимать никаких действий – если не будут сформированы чеки, то и налог платить не придётся.