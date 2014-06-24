В Госдуме предложили ограничить сферу режима самозанятых

По словам депутата, на сегодняшний день число самозанятых в Росси составляет порядка 15 млн человек

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить сферу режима самозанятых. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обращения, направленное в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Нилов отметил, что число самозанятых в России продолжает расти и на сегодняшний день составляет порядка 15 млн человек. В связи с этим, по мнению депутата, вопрос перспектив правового режима после завершения эксперимента в 2029 году приобретает все большее социально-экономическое значение.

Глава думского комитета по труду предлагает инициировать широкую общественную дискуссию о продлении доказавшего эффективность налогового режима в обновленном формате после 2028 года. Нилов подчеркнул, что это позволит обеспечить плавный переход к новым условиям регулирования и снизить риски ухода части граждан в теневой сектор экономики.

Ранее в Госдуме призвали отменить бахилы в больницах и поликлиниках.

Фото: Piter.tv