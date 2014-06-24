В Госдуме предложили не облагать НДФЛ выплаты по больничному

"Справедливая Россия" сообщила о проекте по изменению ряда положений Налогового кодекса.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" предложили не облагать налогом на доходы физических лиц выплаты (НДФЛ) по временной нетрудоспособности человека с продолжительностью до 15 дней включительно. Соответствующее заявление по СМИ распространили представители пресс-службы политических деятелей. Законодатели хотят внести правки в Налоговый кодекс страны. Изменения будут внесены на рассмотрение коллег во вторник, 24 февраля. Авторами такой инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и Александр Ремезков.

Законопроектом предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц пособия по временной нетрудоспособности продолжительностью не более чем 15 дней временной нетрудоспособности за период 6 месяцев в течении налогового периода. пояснительная записка

Фото: Piter.tv