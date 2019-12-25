Миронов призвал создать государственный алиментный фонд

В Госдуме уверены, что речь идет о давно "назревшей необходимости".

Государство должно сформировать на территории России фонд для выплаты алиментов на детей, а поиск и взыскание денежных средств с бывших мужей взять на себя. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уверен, что власти должны сами выплачивать поддержку женщинам с детьми, а затем взыскивать потраченные средства и штраф с уклоняющегося от выплат мужчины.

Ну не женщина будет искать этого зайца, беглеца, который бегает, прячется или устраивается на работу фиктивную, где получает копейки. Вот государство должно любой женщине, которая находится в разводе, платить нормальные деньги. А уж поверьте, государство найдет этого бегунка и спросит с него, да еще и штрафные санкции возьмет. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов призвал хранить данные в реестре пациентов в обезличенном виде.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ