Депутат Госдумы предложил магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Такую практику нужно внедрить в России, так как она практикуется уже во всем мире.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать людям продукты накануне истечения срока годности. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Такую практику нужно внедрить в России, так как она практикуется уже во всем мире.

Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня. Сергей Вострецов

Депутаты считают, что такая мера будет выгодна и торговым сетям, которые тратят большие средства на утилизацию продуктов, которые уже испортились. Также чиновники считают, что государство должно предоставлять налоговые льготы компаниям, которые решатся на подобный шаг.

Фото: Piter.TV