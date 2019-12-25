Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В Госдуме предложили изменить порядок работы с долгами за капремонт. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сегеем Пахомовым. Они предложили внести изменения в статью 183 Жилищного кодекса РФ. Законопроектом предлагается разрешить управляющим компаниям (УК) многоквартирных домов и платежным агентам заниматься учетом взносов на капитальный ремонт и взысканием задолженности за него

Авторы инициативы отметили, что долги по взносам на капремонт увеличиваются из года в год, и это приводит к нехватке средств на своевременный ремонт. Они подчеркнули, что принятие поправок увеличит собираемость взносов на капитальный ремонт.

Ранее в Госдуме предложили ежеквартально индексировать пенсии.

Фото: Piter.tv