В Госдуме предлагают конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Васильев напомнил о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб человек.

Депутат Госдумы Александр Васильев предложил ужесточить наказание за ДТП с пьяными водителями.

Фракция "Единая Россия" начала разрабатывать механизм конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей. Инициативу поддержали в Госавтоинспекции. Васильев считает, что общество ждёт капитального объективного расследования. Россияне хотят, чтобы пьяные водители несли ответственность за езду в нетрезвом состоянии. Депутат уточнил, что за время самоизоляции в России возросло число "пьяных" ДТП.

Важно, чтобы мы вынесли из этого итог, и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили. - Александр Васильев, депутат Госдумы

Напомним, что 8 июня, актёр театра и кино Михаил Ефремов на своём внедорожнике врезался в фургон на Смоленской площади. Водитель фургона получил серьезные травмы. Его зажало в искореженной кабине. Скорая доставила его в НИИ имени Склифосовского. В результате медикам не удалось спасти пострадавшего. Ефремов не получил серьезных травм. Позднее выяснилось, что актёр находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Видео: Instagram/andreyvorobiev