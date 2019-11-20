В Госдуме прокомментировали требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

В России отметили, что это "не самая лучшая идея для латания украинского бюджета".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал требование Киева компенсировать убытки из-за потери полуострова. Об этом пишет RT.

Бальбек отметил, что это "не самая лучшая идея для латания украинского бюджета". Он предположил, что Украина вряд ли получит хотя бы рубль, однако допустил, что в Киеве найдутся люди, которые начнут рьяно отстаивать идею в международных судах. Что, по мнению депутата, также будет безрезультативно, и он советует "не тратить зря время".

Администрация морских портов Украины (АМПУ) предъявила требование к России о компенсации убытков, понесенных из-за потери Крыма. В Киеве оценили ущерб в более чем 1,24 млрд гривен (3,26 млрд рублей). Украинские чиновники считают, что собственность страны незаконно перешла под управление России после присоединения полуострова.

Напомним, референдум прошел в Крыму в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.