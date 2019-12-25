В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

За отсутствие документа нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 2 тыс.руб.

Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, нарушители будут обязаны заплатить две тысячи рублей за езду без указанного документа.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Законопроект об отмене обязательного ТО для автовладельцев был одобрен Государственной Думы в первом чтении 9 ноября 2021 года. Он предполагает, что владельцы частных машин и мотоциклов должны будут проходить техосмотр только при постановке на учет, если транспортные средства старше четырех лет, включая год изготовления. Обязательным ТО будет также для такси, автобусов, грузовиков и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

Ранее мы сообщали, что российских водителей могут начать штрафовать за неоднократный отказ остановить машину.

Фото: Piter.tv