В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в РФ

По словам депутата, порядок ее расчета регулируется нормами пенсионного законодательства для военнослужащих.

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал средний размер военной пенсии в России. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам депутата, средний размер военной пенсии составляет около 45 тысяч рублей. Он уточнил, что эта сумма складывается из нескольких составляющих, а порядок ее расчета регулируется специальными нормами пенсионного законодательства для военнослужащих. Говырин добавил, что базой для начисления выступает денежное довольствие, включающее оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали закрыть все нелегальные детские лагеря.

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