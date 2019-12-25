Парламентарий предлагает рассказывать о СИЗах при помощи социальной рекламы.

В Госдуме нашли способ заставить всех носить маски и перчатки. О нём в интервью радио Sputnik рассказал депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов.

От подчеркнул, что маски, перчатки и антисептики не дают стопроцентной защиты от вируса, однако они помогают снизить вероятность инфицирования. Нилов считает, что не все пользуются средствами индивидуальной защиты по финансовым соображениям — граждане не хотят тратить деньги на них.

Парламентарий считает, что нужно обеспечить бесплатный доступ к маскам и антисептикам для россиян.

Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

Он заметил, что в этих местах можно раздавать маски бесплатно. Также парламентарий предлагает рассказывать о СИЗах при помощи социальной рекламы.

Ранее мы писали, что 26 октября пассажиров без масок не будут пускать в такси в Петербурге.

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