В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Карабахе. С заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.
Он отметил, что не уверен в том, как РФ должна поступить во время ситуации в Карабахе, и допустил на территории республики проведение десантной операции.
Депутат отметил, что мир в регионе нарушили Турция и Азербайджан. Для восстановления баланса, сказал Затулин, следует напомнить — какое государство является лидером на постсоветском пространстве.
В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции.
Константин Затулин, депутат Госдумы
Он подчеркнул, что в этом случае нужно будет внятно объяснить Грузии — почему через её воздушное пространство в зону Карабаха двужутся военные силы РФ.
Ранее в Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО.
Фото: pixabay.com
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