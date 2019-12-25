Депутат отметил, что мир в регионе нарушили Турция и Азербайджан.

В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Карабахе. С заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Он отметил, что не уверен в том, как РФ должна поступить во время ситуации в Карабахе, и допустил на территории республики проведение десантной операции.

Депутат отметил, что мир в регионе нарушили Турция и Азербайджан. Для восстановления баланса, сказал Затулин, следует напомнить — какое государство является лидером на постсоветском пространстве.

В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Константин Затулин, депутат Госдумы

Он подчеркнул, что в этом случае нужно будет внятно объяснить Грузии — почему через её воздушное пространство в зону Карабаха двужутся военные силы РФ.

Ранее в Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО.

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