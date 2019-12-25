В России могут появиться "вынужденно безработные".

В Госдуме России предложили ввести новую категорию безработных. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. Инициатива внесена на рассмотрение членами КПРФ.

Авторы проекта предлагают сформировать такую категорию как "вынужденно безработный". Люди, подходящие под нее, будут претендовать на пособие не ниже МРОТ и не менее среднемесячной ЗП такого гражданина в случае запрета деятельности их работодателя. Депутаты рассказали, что многим бизнесменам пришлось приостановить деятельность из-за ограничений, введенных во время пандемии. Отсутствие выручки приводит к невыплатам по зарплате. Однако согласно закону РФ, граждане, не обеспеченные работодателем работой, не признаются безработными.

Предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — "вынужденно безработный", под которой будут пониматься граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта пояснительная записка

С работодателя на данный период снимается обязанность платить зарплату сотруднику. Однако он не может расторгнуть по собственной инициативе трудовой договор.

В Госдуме предложили штрафовать россиян за превышение скорости на 1 километр в час.

Фото: Piter.tv