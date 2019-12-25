Александр Васильев напомнил, что большинство аварий происходят из-за превышения скорости.

В Госдуме предложили штрафовать россиян за превышение скорости на 1 километр в час. С инициативой выступил депутат Александр Васильев. Об этом пишет "360".

Парламентарий считает, что штрафовать следует даже за минимальное превышение скорости — на один километр в час. Даже такой человек, считает Васильев, является нарушителем правил дорожного движения.

Депутат заявил, что гражданам выдают права, чтобы они ездили по правилам. Васильев отметил, что водители не нарушают ПДД во время сдачи экзаменов прямо перед инспекторами, потому что в таком случае не получат права.

Александр Васильев напомнил, что большинство аварий происходят из-за превышения скорости.

Ранее мы писали, что ГИБДД получит новые приборы для выявления водителей в состоянии опьянения.

Фото: pixabay.com