ГИБДД получит новые приборы для выявления водителей в состоянии опьянения

Индикатор позволит извлекать употребляющих из транспортного потока.

ГИБДД получит новые приборы для выявления водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, новые индикаторы позволяют за несколько секунд выяснить — находится ли человек за рулём в состоянии опьянения. При этом одна часть прибора позволит проанализировать наличие запрещённых веществ в слюне, другая — наличие алкоголя при выдохе.

Черников подчеркнул, что индикатор позволит извлекать употребляющих из транспортного потока, а после отправлять их на медицинское освидетельствование.

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