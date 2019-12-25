Нарушители ПДД в Петербурге принесут в казну почти 13 миллиардов рублей

Смольный сделал расчеты на три года.

Водителей Петербурга продолжал штрафовать за нарушение правил дорожного движения при помощи камер видеофиксации. По предварительным рассчетам Смольного, за три года в казну поступит около 13 миллиардов рублей в виде уплаченных санкций.

В следующем 2021 году в городе увеличат число камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства города, которая появилась на сайте администрации Петербурга.

Отмечается, что в 2021 году на обеспечение камерами выделят 0,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,4 миллиарда, в 2023 году – 2 миллиарда. По рассчетам, в 2021 году в казну поступит 1,7 миллиарда рублей за штрафы, в 2022 году – 4,6 миллиарда рублей, а в 2023-м – 6,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге с автотранспортной компании взыскали 39 тысяч рублей штрафов ГИБДД.

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