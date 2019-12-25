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Нарушители ПДД в Петербурге принесут в казну почти 13 миллиардов рублей
Сегодня, 15:59
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smirenny

Нарушители ПДД в Петербурге принесут в казну почти 13 миллиардов рублей

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Смольный сделал расчеты на три года.

Водителей Петербурга продолжал штрафовать за нарушение правил дорожного движения при помощи камер видеофиксации. По предварительным рассчетам Смольного, за три года в казну поступит около 13 миллиардов рублей в виде уплаченных санкций. 

В следующем 2021 году в городе увеличат число камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства города, которая появилась на сайте администрации Петербурга. 

Отмечается, что в 2021 году на обеспечение камерами  выделят 0,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,4 миллиарда, в 2023 году – 2 миллиарда. По рассчетам, в 2021 году в казну поступит 1,7 миллиарда рублей за штрафы, в 2022 году – 4,6 миллиарда рублей, а в 2023-м – 6,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге с автотранспортной компании взыскали 39 тысяч рублей штрафов ГИБДД.

Фото: Pixabay

Теги: штрафы пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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