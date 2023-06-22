В Госдепе заявили, что США примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

Отмечается, что обе стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа.

США примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, Вашингтон ждет с нетерпением возможности принять очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией. Пател подчеркнул, что обе стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа.

Мы продолжаем считать, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению мира. Ведант Пател, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США

Ранее в Госдепе заявили, что США поддерживают связь с Израилем и Палестиной с целью деэскалации ситуации.

Видео: YouTube / U.S. Department of State