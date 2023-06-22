Госдеп: США поддерживают связь с Израилем и Палестиной с целью деэскалации ситуации

Ведант Патель рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте Джо Байдене ведет консультации с представителями израильских и палестинских властей ради попытки добиться деэскалации ситуации в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 июня сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Эксперт заметил, что в переговорах задействован также лично госсекретарь Энтони Блинкен.

Мы продолжаем работать напрямую. Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф сейчас находится в регионе и продолжает напрямую взаимодействовать со сторонами в рамках усилий по восстановлению спокойствия. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напоним, что 20 июня пресс-служба Армии обороны еврейского государства сообщила в социальных сетях о вооруженном нападении на автозаправочную станцию, расположенную близ поселения Эли на Западном берегу. Преступники подъехали к локации на автомобиле, после чего открыли огонь по мирным жителям. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще несколько - пострадали.

В Госдепе заявили, что США не стали бы нарушать границы Мексики в случае появления базы РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State